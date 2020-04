Brief aus Berlin. Es ist an der Zeit:

Internationale Solidarität in der Corona-Krise!

Wir fordern einen globalen Waffenstillstand.

Und ein Ende der völkerrechtswidrigen Sanktionen

gegen fast ein Drittel der Menschheit.

Und das Ende der Dämonisierung von China und Russland.



Vor dem Hintergrund der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie unterstützen wir die Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen einen weltweiten Waffenstillstand zu vereinbaren. Eine Idee die inzwischen von mindestens 70 Staaten unterstützt wird.



Zugleich schließen wir uns den Forderungen zahlreicher Regierungen und Organisationen nach Beendigung der Sanktionspolitik an, die inzwischen ein Drittel der Menschheit betrifft. Vor allem Venezuela, Kuba, Syrien, Nicaragua, Iran, Palästina, Jemen, Nordkorea und Zimbabwe waren bereits vor der Pandemie massiv durch die Sanktionen betroffen, und jetzt hat sich die Lage noch weiter zugespitzt. Aber auch andere Staaten, vorab Russland unterliegen einer zunehmend aggressiver agierenden Sanktionspolitik.



Viele Länder müssen jetzt von nicht bezahlbaren Auslandsschulden befreit werden. Denn derzeit leiden weltweit über 800 Millionen Menschen an Hunger. Über 2 Milliarden Menschen leben ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser; über 4 Milliarden haben keinen Zugang zu sicherer Gesundheitsversorgung.



All diese Probleme müssen bewältigt werden. Als Partner der Bewegung der Blockfreien hat China in den vergangenen Jahren durch seine Initiative der Neuen Seidenstrasse einen immensen Infrastrukturplan zur Verbindung Asiens, Europas und Afrikas eingeleitet und diesen jetzt noch um eine neue multipolare „Seidenstraße der Gesundheit“ erweitert.



Ungehinderter Zugang zu Technologien, insbesondere im Gesundheitsbereich, soll es jedem ermöglichen, wissenschaftliche Entwicklungen und Produkte ungehindert weiterzuentwickeln und zu teilen.



Deswegen unterstützen wir den Offenen Brief der chinesischen Botschaft in Berlin an die BILD-Chefredaktion bezüglich extrem chinafeindlicher Berichterstattung, die „Nationalismus, Vorurteile sowie Fremden- und Chinafeindlichkeit“ schürt, wie es im Brief der Botschaft wörtlich heißt. (Brief siehe weiter unten)



Wir bringen an dieser Stelle unseren aufrichtigen Dank für die Solidarität des chinesischen Volkes und der Regierung der Volksrepublik China zum Ausdruck: Die internationalen Hilfslieferungen, die Entsendung von Ärzten, medizinischem Personal und Ausrüstung. Diese Solidarität hat überall in Europa und in der Welt sehr viel Dank, Anteilnahme und Anerkennung bewirkt.



Dies gilt selbstverständlich ebenso für die immensen Kraftanstrengungen Russlands und Kubas. Alle drei Staaten haben Schulter an Schulter der Idee von internationaler Solidarität neue Hoffnung gegeben. Weltweit haben Menschen diese Bemühungen anerkannt.



Wir unterstreichen deshalb nochmals die fundamentale Bedeutung der gemeinsamen Anstrengungen friedliebender Staaten weltweit, sich imperialistischen Kräften entgegenzustellen. Widerstand muss denjenigen Staaten und Kräften entgegengesetzt werden, die eine Politik vorantreiben, die charakterisiert ist durch direkte oder indirekte Kriegshandlungen, durch Waffenlieferungen in Krisengebiete und durch direkte oder indirekte Finanzierung von nichtstaatlichen Milizen und Terrorgruppen, um missliebige Regierungen zu stürzen oder ganze Staaten und Regionen zu destabilisieren.

Die deutsche Bundesregierung und andere NATO-Staaten sind in viele Aspekte dieser Politik verwickelt, während zugleich "Solidarität und Hilfsbereitschaft" in den internationalen Beziehungen gefordert wird.



Hochgefährlich sind auch die Versuche der US-Regierung, mitten in der Pandemie Konflikte zu provozieren, wie etwa gegen Venezuela, Syrien und den Iran, mit dem Ziel von "Regime Change", auch um vom eigenen Versagen in der Bekämpfung der Pandemie abzulenken.

Wir fordern deshalb im Interesse des Weltfriedens, der internationalen Sicherheit und des friedlichen Zusammenlebens aller Völker, die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu respektieren und zu befolgen und internationales Recht zu verteidigen.



Deshalb gilt es insbesondere jetzt, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, alle Versuche zu verurteilen, Bemühungen um internationale Solidarität entgegenzuwirken und wie jetzt geschehen China oder Russland zu dämonisieren.



Infame Kampagnen, wie zuletzt beispielsweise in der Bild-Zeitung, werden zur Zeit weltweit verbreitet. So wird auf der Grundlage falscher Behauptungen konstruiert, China habe internationalem Recht zuwider gehandelt und sei verpflichtet, ausländische Regierungen für die Kosten der Corona-Krise zu entschädigen. Derartige Anschuldigungen und Beleidigungen werden in zahlreichen Beiträgen in Printmedien, im Fernsehen und Radio und in den sozialen Medien massenhaft verbreitet.



Diese Kampagnen kommen vorwiegend aus dem Umfeld von Rechtspopulisten in Europa und in den USA. Dort kommen sie vorwiegend aus dem Umfeld von Trump und dessen ehemaligen Berater Steve Bannon, der über ausgezeichnete Verbindungen zu internationalen rechten Netzwerken verfügt. Und es zumeist diegleichen Kreise, die auch die Dämonisierung Russlands, Syriens, Venezuelas und des Iran betreiben.



Wir fordern alle Verantwortlichen auf im Sinne dieses Briefes zu handeln.



Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker!





Unser Brief aus Berlin: Internationale Solidarität in der Corona-Krise.

bezieht sich auf das folgende Schreiben, dessen Text wir hier anfügen:

Der Offener Brief der Sprecherin der chinesischen Botschaft in Deutschland an die BILD-Chefredaktion bezüglich der Berichterstattung vom 15. April 2020

http://www.china-botschaft.de/det/sgyw/t1770161.htm



Sehr geehrter Herr Reichelt, sehr geehrte Mitglieder der BILD-Chefredaktion,



Mit einigem Befremden habe ich heute Ihre Berichterstattung zur Corona-Pandemie im Allgemeinen und zu der vermeintlichen Schuld Chinas daran im Besonderen verfolgt. Einmal abgesehen davon, dass wir es als ziemlich schlechten Stil betrachten, ein Land für eine Pandemie verantwortlich zu machen, unter der die ganze Welt zu leiden hat und dann auch noch eine explizite Rechnung angeblicher chinesischer Schulden an Deutschland zu präsentieren, ignoriert der Artikel einige wesentliche Fakten.



Sie schreiben, das Virus breitete sich aus, „auch, weil die chinesische Führung wichtige Informationen wochenlang unterdrückte.“ Und: „China hat seine Informationspflichten gegenüber der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verletzt.“

Dazu stellen wir fest: Breits am 31.12.2019 haben die chinesischen Behörden die WHO über Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ursache in Wuhan informiert. Ab dem 3. Januar 2020 informierte China die WHO und andere Ländern wie die USA regelmäßig über den Verlauf. Zu dieser Zeit meldete Wuhan 44 Patienten mit der mysteriösen Krankheit. Am 8. Januar 2020 wurde der Krankheitserreger SARS-CoV-2 erstmals identifiziert. Am 11. Januar stellte China vollständige Genomsequenzen des neuartigen Coronavirus öffentlich online und teilte die genetischen Daten mit der WHO. Am 20. Januar bestätigte China aufgrund von fundierten epidemiologischen Untersuchungen die Übertragung des neuartigen Coronavirus von Mensch zu Mensch. Drei Tage danach wurde die Millionenmetropole Wuhan abgeriegelt und noch nie dagewesene umfassende, gründliche und rigorose Quarantänemaßnahmen wurden landesweit ergriffen. Die WHO bestätigt exakt diese Timeline und sie ist hier nachzulesen: https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline—covid-19. Am 11. März schließlich erklärte die WHO die durch das Covid-19-Virus verursachte Krankheit zur Pandemie.



Sie schreiben: „Die britische Denkfabrik Henry-Jackson-Society kommt in einer aktuellen Studie zum Schluss: China ist RECHTLICH VERANTWORTLICH für die wirtschaftlichen Folgen.“

Dazu stellen wir fest: Viele Länder, die jetzt mit COVID-19 zu kämpfen haben, hatten Zeit, sich auf die grenzüberschreitende Ausbreitung des Erregers vorzubereiten, nachdem China seinen Ausbruch im Rahmen der IHR-Richtlinien gemeldet hatte. Bei den Behauptungen von einigen wenigen Politikern bzw. Experten oder Medienvertretern, dass China nach internationalem Recht rechtswidrig gehandelt habe und nun verpflichtet sei, ausländische Regierungen zu entschädigen, geht es nicht wirklich um internationales Recht, um Völkerrecht. Es geht ihnen um gegenseitige Schuldzuweisungen, um von eigenen Versäumnissen und Schwächen abzulenken.



Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung: Wir betrachten den Stil, in dem Sie in Ihrer heutigen Berichterstattung auf der Seite 2 gegen China „zu Felde ziehen“, als infam. Ihr Bericht entbehrt nicht nur ganz wesentlicher Fakten und genauer Zeitabläufe sondern auch einem Mindestmaß an journalistischer Sorgfaltspflicht und Fairness. Wer so aufrechnet, wie Sie das mit der BILD-Zeitung von heute tun, schürt Nationalismus, Vorurteile sowie Fremden- und Chinafeindlichkeit. Es wird weder der traditionellen Freundschaft zwischen beiden Völkern noch einem seriösen Verständnis von Journalismus gerecht.



Ich frage mich gerade vor diesem Hintergrund, woher in Ihrer Redaktion die Abneigung gegen unser Volk und unseren Staat kommt? Für eine Krise dieses Ausmaßes gibt es kein Drehbuch. Auch Deutschland muss seinen seinerzeit durchdachten Notfallsplan nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz überarbeiten. Dass wir zusammen aus der Pandemie-Krise lernen und kooperieren, ist gefordert mehr denn je. Inzwischen bescheinigen uns auch namhafte internationale Wissenschaftler, dass China durch sein schnelles und entschiedenes Handeln einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie geleistet hat und zumindest einen Monat Zeit für den Rest der Welt gewonnen. Davon lesen wir in Ihrem Beitrag leider gar nichts.



Mit freundlichen Grüßen,

Tao Lili

Sprecherin der chinesischen Botschaft in Deutschland









LINK Erklärung des kubanischen Aussenministeriums vom 16.4.2020